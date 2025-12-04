Incidente sulla Statale 142 camion fermo sulla strada a Romagnano | traffico bloccato
Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, a Romagnano Sesia.É successo lungo la Statale 142, nel tratto tra Romagnano e Borgomanero, dove un camion si è bloccato sulla carreggiata, causando la chiusura della strada e mandando in tilt il traffico.Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'incidente mortale sulla Statale 16 L'ARTICOLO NEI COMMENTI - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in un'area di servizio sulla statale 16 in direzione Sud tra Torre a Mare e Mola di Bari. Un'auto è finita contro una colonnina per il rifornimento ed è scoppiato un incendio. Sul posto i i vigili del fuoco @TgrRai Vai su X
Camion sbanda e finisce contro il cartello comunale - Alle porte della cittadina, venendo da Pontremoli, sulla strada statale, c’era un grande cartello bianco con scritto il nome del Comune. Riporta msn.com
Incidente sulla Cisa, camion intraversato e perdita di gasolio. Chiusa la statale - Carrara), 3 dicembre 2025 – La strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Villafranca in Lunigiana a causa di un ... Come scrive msn.com