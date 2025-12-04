Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, a Romagnano Sesia.É successo lungo la Statale 142, nel tratto tra Romagnano e Borgomanero, dove un camion si è bloccato sulla carreggiata, causando la chiusura della strada e mandando in tilt il traffico.Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Incidente sulla Statale 142, camion fermo sulla strada a Romagnano: traffico bloccato