Camion perde carico in A7 | blocco traffico e coda chilometrica

Un camion ha perso parte del carico sull'A7, causando un blocco totale e una coda chilometrica che si estende per diversi chilometri. La polizia ha chiuso la corsia e il traffico si è fermato, creando disagi per tanti automobilisti. La strada è rimasta chiusa dalle 18,30 in poi, aggiungendosi ai problemi già provocati dall’incidente in A10. La situazione resta critica e si aspettano aggiornamenti.

Continuano i disagi sulle autostrade genovesi: dopo l'incidente in A10 che ha causato il blocco del traffico, nuova chiusura verso le 18,30 questa volta sull'A7.Il tratto chiuso è quello tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione Milano, a causa di un mezzo pesante che, andando in avaria.

