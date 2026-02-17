Camera di commercio il bando Un progetto per trattenere i giovani

La Camera di commercio ha lanciato un nuovo bando per incentivare le imprese giovanili, motivata dall'osservazione che queste aziende di Ferrara e Ravenna sono più attive rispetto a quelle più mature. Nel dettaglio, le startup e le piccole aziende guidate da giovani mostrano una maggiore fiducia nel futuro, fatturano di più, assumono nuovo personale e investono in innovazione. Questo progetto mira a rafforzare ulteriormente questa tendenza e a trattenere i giovani imprenditori nella zona.

Le imprese giovanili ferraresi e ravennati mostrano una marcia in più rispetto alle 'over 35': sono più fiduciose per il futuro, fatturano, assumono e innovano di più. Anche se sono meno presenti all'estero e le barriere economiche rischiano di frenarne la crescita. A dirlo è un'indagine della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna dalla quale emerge che circa la metà delle imprese under 35 prevede di aumentare il fatturato, contro il 42% delle non giovanili. Le attese di crescita restano positive per oltre il 40% delle imprese giovanili, quelle occupazionali per il 31%. E tra quelle che esportano più del 40% prevede aumenti delle vendite contro il 33% delle imprese non giovanili.