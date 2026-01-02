Le probabili formazioni di Juventus-Lecce sono al centro dell’attenzione, con Spalletti che valuta diverse opzioni per l’undici titolare. Cambiaso potrebbe essere impiegato in attacco, mentre McKennie assume un nuovo ruolo in campo. L’incontro, in programma all’Allianz Stadium, vedrà conferme e alcuni ballottaggi tra le scelte tattiche dei tecnici, in un match che promette un’interpretazione interessante delle formazioni.

Probabili formazioni Juve Lecce, le scelte tattiche per lo scontro allo Stadium tra conferme e ballottaggi. Le valutazioni di Spalletti. La Juventus si prepara ad accogliere il Lecce all’Allianz Stadium per la sfida in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Sky Sport, il tecnico Luciano Spalletti è orientato a schierare il 4-3-3 estremamente dinamico, volto a mantenere il controllo del gioco e a sfruttare la rapidità degli interpreti offensivi. La squadra bianconera cerca tre punti fondamentali per proseguire la rincorsa ai vertici della classifica, affidandosi a una struttura tattica che ha mostrato solidità nelle ultime uscite stagionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Lecce, Spalletti pensa ad una squadra inedita per il match dell’Allianz Stadium: Cambiaso va in attacco! Il nuovo ruolo di McKennie

