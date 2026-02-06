Juve Lazio Romagnoli recupera per la sfida dell’Allianz Stadium? Cosa filtra da Formello e le ultime sul centrale biancoceleste

Romagnoli sarà in campo contro la Lazio. Il difensore della Lazio si è ripreso dall’infortunio e sarà titolare nella partita di questa sera all’Allianz Stadium. La sua presenza era in dubbio nelle ultime ore, ma le ultime notizie da Formello confermano il suo recupero completo. I biancocelesti puntano su di lui per contrastare l’attacco della Juventus.

Juve Lazio, Romagnoli ha recuperato dal problema fisico e sarà regolarmente in campo contro i biancocelesti. Le ultime sul difensore dei capitolini. Il conto alla rovescia per il big match dell’Allianz Stadium sta per esaurirsi e le ultime notizie dal quartier generale biancoceleste rimescolano le carte in tavola. La sfida Juve Lazio, in programma l’8 febbraio alle 20:45, si preannuncia come uno scontro totale per l’Europa, arricchito dal ritorno di uno dei protagonisti più attesi nel pacchetto arretrato di Maurizio Sarri. La notizia che tutti i tifosi aspettavano è finalmente ufficiale: Alessio Romagnoli torna a disposizione per Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

