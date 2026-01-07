Intossicazioni alimentari in aumento? Gli studi scientifici lo dimostrano | è anche colpa del cambiamento climatico
L’aumento delle intossicazioni alimentari è un fenomeno che preoccupa sempre di più. Secondo studi scientifici, il cambiamento climatico può influire sulla sicurezza del cibo, favorendo la proliferazione di batteri pericolosi. Le recenti notizie di decessi legati a intossicazioni, come quelli avvenuti in Sardegna, Calabria e Campobasso, sottolineano l’importanza di mantenere elevati standard di igiene e attenzione nella gestione degli alimenti.
I troppi morti per botulino quest'estate in Sardegna e Calabria, poi le due donne decedute dopo lo scorso pranzo di Natale a Campobasso. Per non parlare delle intossicazioni da sushi sempre più diffuse: esiste una crescita delle intossicazioni alimentari? E se sì, quali ne sono i motivi? Secondo Antonella Fioravanti, scienziata che si occupa di batteri e come disarmarli con approcci innovativi, l'aumento nasce da una combinazione di fattori. "Da un lato, oggi controlliamo meglio: i sistemi di sorveglianza sono più efficienti, la diagnostica è più avanzata e riusciamo a collegare casi che in passato non venivano riconosciuti come parte dello stesso focolaio.
Intossicazioni alimentari, quando il cibo può diventare un rischio. Ne parliamo nello spazio notizia di oggi con il dottor Fabrizio Anniballi, responsabile del Centro nazionale di riferimento per il botulismo dell’Ististuto Superiore di Sanità. Tra poco a #Elisir. - facebook.com facebook
