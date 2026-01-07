Intossicazioni alimentari in aumento? Gli studi scientifici lo dimostrano | è anche colpa del cambiamento climatico

L’aumento delle intossicazioni alimentari è un fenomeno che preoccupa sempre di più. Secondo studi scientifici, il cambiamento climatico può influire sulla sicurezza del cibo, favorendo la proliferazione di batteri pericolosi. Le recenti notizie di decessi legati a intossicazioni, come quelli avvenuti in Sardegna, Calabria e Campobasso, sottolineano l’importanza di mantenere elevati standard di igiene e attenzione nella gestione degli alimenti.

I troppi morti per botulino quest’estate in Sardegna e Calabria, poi le due donne decedute dopo lo scorso pranzo di Natale a Campobasso. Per non parlare delle intossicazioni da sushi sempre più diffuse: esiste una crescita delle intossicazioni alimentari? E se sì, quali ne sono i motivi? Secondo Antonella Fioravanti, scienziata che si occupa di batteri e come disarmarli con approcci innovativi, l’aumento nasce da una combinazione di fattori. “Da un lato, oggi controlliamo meglio: i sistemi di sorveglianza sono più efficienti, la diagnostica è più avanzata e riusciamo a collegare casi che in passato non venivano riconosciuti come parte dello stesso focolaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

