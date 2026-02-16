Il cambiamento climatico è un’emergenza secondo Coldiretti in quattro anni gli eventi estremi hanno già causato oltre 20 miliardi di euro di danni all’agricoltura

Secondo Coldiretti, i danni causati dal cambiamento climatico all’agricoltura italiana ammontano a oltre 20 miliardi di euro in quattro anni, a causa di eventi estremi come grandinate e siccità che distruggono i raccolti. In questo periodo, le aziende agricole hanno dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche imprevedibili che hanno compromesso molte colture, riducendo drasticamente le produzioni.

Venti miliardi di euro. Non è una stima teorica, né una proiezione lontana, ma è il conto salato pagato dall’agricoltura italiana negli ultimi quattro anni a causa del cambiamento climatico e degli eventi estremi che funestano le coltivazioni italiane. A dirlo è Coldiretti, che a Bologna ha portato in piazza cinquemila agricoltori per chiedere provvedimenti urgenti al governo. L’Italia spaccata in due: il nord è sott’acqua, mentre il sud è senz’acqua. Un meteo che ormai da anni ha letteralmente spaccato in due l’Italia, con le alluvioni che flagellano il nord, mentre la siccità – ormai cronica – travolge il Sud Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Cambiamento climatico, in cinque anni Calabria colpita da 122 eventi estremi

La Calabria ha subito 122 eventi estremi dal 2010 a oggi, secondo Legambiente.

Crisi climatica, Sicilia seconda regione più colpita: 45 eventi estremi solo nel 2025 e danni da 11,9 miliardi

La crisi climatica continua a colpire l’Italia, con la Sicilia tra le regioni più esposte.

