Il Golfo dei Poeti, un’insenatura ligure famosa per le sue scogliere a picco sul mare, sta cambiando a causa del riscaldamento delle acque. Il mare più caldo sta alterando gli habitat marini e mettendo a rischio le specie di pesci che vivono in questa zona. Un esempio concreto è il calo della presenza di alcune specie tradizionali, come il polpo e le triglie, che trovano sempre più difficile adattarsi alle nuove condizioni climatiche.

Il Golfo dei Poeti è un’insenatura ligure, con rocce a picco sul mare e coste frastagliate di una straordinaria bellezza che ha ispirato artisti e poeti. Ma come tutte le cose belle, ha bisogno di attenzione per essere mantenuto nel tempo, il territorio è minacciato dall’ erosione costiera e dall’impatto antropico. Nel nostro Golfo vengono organizzate molte giornate di pulizia dei fondali, come ‘ Operazione Marepulito ’ alle Grazie e ‘ Fondali Puliti ’ a Lerici. In queste giornate vengono rimossi grandi quantità di rifiuti plastici e materiali inquinanti. Queste giornate sono un esempio per la sensibilizzazione della comunità verso comportamenti di protezione dell’ecosistema marino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambiamenti del Mediterraneo Mare caldo e pesci in pericolo

