Migranti in pericolo | oltre 1000 persone dispersi nel Mediterraneo a causa della tempesta Harry

Sono più di mille i migranti dispersi nel Mediterraneo a causa della tempesta Harry. La Guardia Costiera italiana e le organizzazioni di soccorso cercano di recuperare le persone scomparse, ma le condizioni del mare rendono tutto difficile. La tempesta ha colpito un gruppo di imbarcazioni in fuga verso l’Europa, lasciando dietro di sé un quadro di confusione e dolore. La notte scorsa, le autorità hanno ricevuto decine di richieste di aiuto, ma molte imbarcazioni sono state travolte dalle onde alte e dal vento furioso. La speranza di rit

**Sono oltre mille i migranti dispersi nel Mediterraneo a causa della tempesta Harry.** Così si è aperto il rapporto del 5 febbraio 2026, con un titolo che incarna l’orrore di una tragedia ancora in corso. La tempesta Harry, che ha causato danni ingenti nel sud Italia, ha provocato un bilancio umano ancora più grave nel Mediterraneo centrale, dove migliaia di persone hanno perso la vita o sono rimaste senza riconoscimento in acque profonde e incondizionate. Secondo fonti raccolte e analizzate, le vittime o le persone scomparse potrebbero superare il limite di mille, in particolare in seguito alla rotta tra Tunisia e Italia, connessa a partenze da Sfax, nella regione libica di Borkan.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Migranti Tempesta Migranti, ong Mediterranea: “Possibili 1000 dispersi in mare a causa del ciclone Harry” La ONG Mediterranea lancia l’allarme: potrebbero essere fino a mille le persone disperse in mare a causa del ciclone Harry. Migranti, strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry: almeno cinquanta morti e 380 dispersi Durante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Migranti Tempesta Argomenti discussi: Confine Italia-Francia, gravi violazioni dei diritti umani; Spagna, il governo Sanchez regolarizza mezzo milione di migranti irregolari; Soccorritori alla sbarra, trafficanti impuniti. A Cutro va in scena un processo ribaltato; Atto di depredazione: la Cassazione e il reato di pirateria. Ci sono 233 migranti in pericolo in mareAncora allarmi e paure per le vite in pericolo dei migranti che attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. A lanciare gli allarmi, come sempre, il servizio telefonico civile, Alarm Phone ... avvenire.it Migranti: Ong, oltre 180.000 persone soccorse nel Mediterraneo centrale dal 2015Oltre 180mila persone in pericolo di vita sono state soccorse dal 2015 nel Mediterraneo centrale dalla flotta civile delle Ong, divenute presidio essenziale del diritto alla vita mentre gli Stati ... agensir.it Al confine tra Italia e Francia continuano ogni giorno le attività del progetto #MigrAlp, a sostegno delle persone migranti in transito, per prevenire situazioni di pericolo e garantire assistenza e soccorso. Nelle scorse settimane, i volontari di @CroceRossaSusa facebook

