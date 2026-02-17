Calvisi conclusa un’altra giornata di ricerche dell’uomo scomparso

Calvisi, un altro giorno di ricerche si è concluso senza trovare tracce dell’uomo scomparso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno perlustrato con attenzione le zone della frazione di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, cercando di individuare eventuali indizi sulla sua posizione. Durante l’intera giornata, hanno scandagliato boschi e sentieri, ma ancora nessuna notizia certa.

Ancora una giornata di lavoro per i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per la ricerca dell'uomo scomparso a Calvisi frazione di Gioia Sannitica (CE). Le attività si sono concentrate sempre nella perlustrazione delle zone impervie e nell'ispezione di anfratti e cavità all'interno del comprensorio della frazione di Calvisi. In particolare, è stata ispezionata anche una cavità nei pressi del castello Normanno di Gioia Sannitica (CE), oltre alle zone pedemontane a ridosso dell'abitato che sono state controllate sia da squadre di terra che da unità cinofile del CNSAS, ma dell'uomo ancora nessuna traccia.