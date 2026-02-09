Questa mattina sono riprese le ricerche del 70enne di Cava de’ Tirreni scomparso da due giorni. Dopo la pausa notturna, le squadre si sono messe di nuovo in movimento, ma ancora non ci sono tracce dell’uomo. La città aspetta notizie, mentre le ricerche continuano senza sosta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la pausa notturna, sono riprese alle prime luci dell’alba di questa mattina, le ricerche del settantenne di Cava de’ Tirreni scomparso da 2 giorni. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) ha continuato a perlustrare le zone impervie, anche su indicazioni della Polizia di Stato che sta coordinando le ricerche. Questa mattina le attività per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono iniziate con perlustrazioni di profondi canali di scolo dell’acqua in località Pietrasanta. Nel pomeriggio, invece, anche con l’ausilio di mezzi a pilotaggio remoto, le ricerche si sono concentrate in località Iaconti (sempre all’interno del comprensorio del comune di Cava de’ Tirreni), zona sovrastante il punto dell’ultimo avvistamento con particolare attenzione alle zone boschive e ai canaloni presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, conclusa un’altra giornata di ricerche: nessuna traccia del 70enne scomparso

Approfondimenti su Cava de’ Tirreni ricerche

#Cava-de'-Tirreni-ricerche || Le ricerche di Paolo Di Domenico, scomparso a Cava de' Tirreni, continuano senza sosta.

#Cava-de’-Tirreni-ricerche || A Cava de’ Tirreni, i soccorritori stanno cercando un uomo scomparso in una zona molto difficile da raggiungere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cava de’ Tirreni ricerche

Argomenti discussi: Incidente a Cava de' Tirreni, scontro tra autocisterna e auto: l'autoarticolato finisce in una stazione di servizio; AGRICOLTURA: CONCLUSA LA TRE GIORNI DI EVOLIO EXPO 2026, È TEMPO DI BILANCI PER AIFO.

Anziano scomparso a Cava de' Tirreni, riprese le ricercheSono riprese alle 7 le ricerche dell'uomo di 70 anni scomparso da due giorni fra le montagne di Cava de' Tirreni e Vietri sul mare, in provincia di Salerno. In campo 4 squadre del CNSAS e altre squadr ... rainews.it

L’impresa è servita, la Germaine Lecocq espugna Torre del Greco e Cava dei TirreniHandball A1: in un autentico anticipo di Coppa Italia e di Play-off Scudetto, l’AC Life Style Erice fa suo il terzo confronto stagionale con la Jomi Salerno. Dopo la Supercoppa ad agosto e l’andata di ... tp24.it

Cava de` Tirreni, ore di apprensione per Paolo Di Domenico facebook