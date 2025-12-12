La Stagione 01 di Call of Duty | Black Ops 7 e Warzone è ora disponibile

La Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone è ufficialmente disponibile dal 4 dicembre, portando con sé la più grande aggiornamento di sempre. Questa nuova stagione introduce contenuti innovativi, modalità e miglioramenti che arricchiscono l’esperienza di gioco per i fan.

Il team di Call of Duty ha lanciato il 4 dicembre la  Stagione 01   Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone,  la più grande di sempre. Giocatori e giocatrici troveranno un’ondata massiccia di nuove mappe, modalità, operatori ed eventi da sperimentare. Black Ops 7 Endgame: Avalon in festa e nuove abilità. La modalità “Endgame” si arricchisce con nuovi Eventi Mondiali, abilità esotiche da sbloccare e l’atmosfera festiva di CODMAS in Avalon, con palle di neve e pacchi regalo. Multigiocatore di Black Ops 7: un’esplosione di novità. Immergetevi subito in più di  6 nuove mappe, tra cui le inedite  Fate, Utopia, Odysseus  e la rimasterizzata  Standoff, con  Sleighjacked  e  Winter Raid  in arrivo. Nerdpool.it

