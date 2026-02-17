Califano nominato commissario provinciale di Azione Reggio Calabria

Gianluca Califano, 40 anni, è stato scelto come commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria dopo che il segretario nazionale Carlo Calenda ha deciso di affidargli questo ruolo. La nomina arriva in un momento in cui il partito cerca di rafforzare la presenza nella regione, con Califano che ha già avviato incontri con alcuni rappresentanti locali.

Investitura su indicazione di Carlo Calenda, intesa con Rosato e De Nisi: "Competenza e radicamento per un’alternativa riformista" Gianluca Califano, 40 anni, è stato nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. L’investitura è avvenuta su indicazione del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, in accordo con il segretatio organizzativo del partito Ettore Rosato e il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi. Azione continua a lavorare per una proposta seria, concreta e responsabile, fondata sulla competenza, sul merito e sulla capacità di affrontare i problemi reali dei cittadini.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Roberto Lambiase nominato commissario provinciale dell’Udc di SalernoRoberto Lambiase è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno.

Udc, nominato il nuovo commissario provinciale a SalernoRoberto Lambiase è stato nominato nuovo commissario provinciale dell’Udc a Salerno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.