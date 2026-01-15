Roberto Lambiase nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno

Roberto Lambiase è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. Avvocato del Foro di Nocera Inferiore e già consigliere comunale di Roccapiemonte, Lambiase ha partecipato alle ultime elezioni regionali come candidato nella lista dell’Udc in Campania. La sua nomina si inserisce in un percorso di consolidamento del partito nel territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’attività dell’Udc nella provincia di Salerno.

Roberto Lambiase, già consigliere comunale di Roccapiemonte, stimato avvocato del Foro di Nocera Inferiore e candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista dell'Udc nell'ultima tornata elettorale, è stato nominato commissario provinciale dell'Udc di Salerno. La nomina è stata formalizzata dal senatore Antonio De Poli, su indicazione del presidente nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, e su segnalazione di Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute del partito. "La nomina di Roberto Lambiase rappresenta una scelta di qualità e di prospettiva per l'Udc in provincia di Salerno, ha dichiarato Mario Polichetti.

