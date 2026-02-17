Calenda sfida Tajani sul Board of Peace | ‘Io devo fare proposte? Allora faccio il ministro per 6 mesi poi vediamo’ | INTERVISTA

Calenda ha criticato duramente Tajani durante un’intervista, accusandolo di non aver proposto nulla sul Board of Peace e affermando che, se deve fare proposte, preferisce restare ministro solo sei mesi. Riccardo Magi, leader di +Europa, si è unito al suo sdegno e ha lasciato l’aula dopo le risposte di Tajani, che ha annunciato un possibile flashmob per protestare contro le decisioni dell’esecutivo.

Uno sdegno condiviso anche da Riccardo Magi, segretario di +Europa, che è uscito dall'Aula dopo le repliche di Tajani pronto a mettere in atto un flashmob. "No Board of Peace - L'Italia è un'altra storia", è lo slogan presente sui cartelli con cui i deputati di +Europa sono usciti in piazza di Montecitorio per dimostrare la loro contrarietà alla decisione del governo L'articolo Calenda sfida Tajani sul Board of Peace: 'Io devo fare proposte? Allora faccio il ministro per 6 mesi, poi vediamo' INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calenda sfida Tajani sul Board of Peace: 'Io devo fare proposte? Allora faccio il ministro per 6 mesi, poi vediamo' | INTERVISTA Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l'informativa sul Board of PeaceIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani è entrato alla Camera dei Deputati per rispondere alle domande dei parlamentari sulla presenza dell'Italia nel Board of Peace come Paese osservatore. Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l'informativa sul Board of Peace – Il videoIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani si presenta alla Camera dei Deputati per fornire dettagli sulla presenza dell'Italia nel Board of Peace, un ruolo che ha suscitato discussioni tra i deputati.