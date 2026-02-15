Milan chi è e come gioca Valdepeñas? Piani di calciomercato chiari in difesa
Il Milan ha messo gli occhi su Valdepeñas perché cerca un rinforzo per la difesa. Il giocatore spagnolo, noto per la sua rapidità e le capacità di copertura, potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. I dirigenti rossoneri stanno valutando questa opzione per rafforzare il reparto difensivo e migliorare la compattezza della squadra.
"Il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas", scrive così 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Si tratta di un difensore centrale classe 2006 del Real Madrid, in forza al Castilla, la squadra da dove il Diavolo prese Alex Jimenez nel 2023. Valdepeñas potrebbe essere la nuova operazione di calciomercato tra Milan e i blancos, dopo Jimenez, appunto, Brahim Diaz e Theo Hernandez negli ultimo anni. Si ma chi è e come gioca Valdepeñas? Nato a Madrid è alto circa 188 centimetri con il mancino come piede forte. Può giocare anche da terzino sinistro e al Castilla, scrive il quotidiano, ha di fatto preso il posto di Jacobo Ramon, al momento al Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
