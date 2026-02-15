"Il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas", scrive così 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Si tratta di un difensore centrale classe 2006 del Real Madrid, in forza al Castilla, la squadra da dove il Diavolo prese Alex Jimenez nel 2023. Valdepeñas potrebbe essere la nuova operazione di calciomercato tra Milan e i blancos, dopo Jimenez, appunto, Brahim Diaz e Theo Hernandez negli ultimo anni. Si ma chi è e come gioca Valdepeñas? Nato a Madrid è alto circa 188 centimetri con il mancino come piede forte. Può giocare anche da terzino sinistro e al Castilla, scrive il quotidiano, ha di fatto preso il posto di Jacobo Ramon, al momento al Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, chi è e come gioca Valdepeñas? Piani di calciomercato chiari in difesa

Nell'ultima puntata di ‘Super Blitz’, il nuovo format di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, si analizzano le possibili strategie del Milan per rinforzare il reparto difensivo.

Pisa contro il Milan con il terzo portiere, Scuffet e Semper infortunati: chi è Nicolas, il brasiliano all'esordio in questa Serie AScuffet si ferma per un problema muscolare, Semper ancora out per il ginocchio: spazio al brasiliano classe ’88 nella sfida di campionato contro il Milan. msn.com

Formazioni ufficiali Pisa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Durosinmi, Saelemaekers, Nkunku, Leao e PulisicPisa-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Da ... goal.com

A 40 anni Luka gioca 95 minuti a tutta, e con il Milan bloccato sul pareggio a Pisa, trova il gol decisivo per i 3 pesantissimi punti. Il miglior calciatore over 40 per distacco di sempre. facebook

Finalmente domani gioca il #Milan, non mi par vero. x.com