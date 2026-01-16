Il calciomercato di gennaio si fa sempre più dinamico, e il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa. Tra le ipotesi in campo, si fa strada un interesse proveniente dalla Premier League, che potrebbe portare a un importante innesto nel reparto arretrato. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un elemento chiave nel percorso dei rossoneri verso obiettivi stagionali.

Il calciomercato di gennaio entra nella sua fase cruciale e in casa Milan spunta una suggestione di respiro internazionale per blindare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, alcuni intermediari avrebbero offerto alla dirigenza rossonera il cartellino di Harry Maguire. Il difensore centrale classe 1993 è in uscita dal Manchester United. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, l’operazione si presenterebbe come un affare low-cost, ma a Casa Milan la prudenza regna sovrana. Nonostante il curriculum di alto profilo, l’operazione sta incontrando un freno significativo legato alle condizioni atletiche del giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: clamorosa idea per la difesa. Il rinforzo può arrivare…dalla big di Premier League! Cosa sta succedendo

Leggi anche: Mercato Roma: nome nuovo per la difesa! Il rinforzo per Gasperini può arrivare…dalla Turchia! Cosa sta succedendo

Leggi anche: Calciomercato Juventus: spunta un nome nuovo per rinforzare la difesa! Può arrivare dall’Inghilterra. Di chi si tratta e cosa sta succedendo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Milan, è fatta per Vlahovic? Ecco cosa c’è di vero; Serie A, Calciomercato Milan – Svolta clamorosa in attacco: arriva Kean?; Calciomercato Inter-Vlahovic, contropiede Marotta al Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro; Vlahovic-Milan: la voce è clamorosa. Inter, scoppia il caso Luis Henrique. Juventus vicina a Rodriguez, e c'è l'idea Sorloth.

Calciomercato Milan: idea clamorosa in difesa. Il colpo può arrivare dalla Premier League! Cosa sta accadendo - Cosa sta accadendo Il calciomercato di gennaio entra nella sua fase cruciale e in casa Milan spunta una sugge ... calcionews24.com