Premier League calciomercato al via | i colpi delle big e le occasioni di gennaio

La finestra di mercato invernale della Premier League è ufficialmente aperta. Dopo un Boxing Day caratterizzato da poche partite, le big del campionato si preparano a rafforzarsi con nuovi acquisti e opportunità di gennaio. In questo periodo, club di alto livello valutano attentamente le occasioni di mercato per migliorare le proprie rose, mantenendo alta la competitività della stagione. Di seguito, analizziamo i principali movimenti e le strategie in corso.

Uno strappo alla regola può bastare. Se il boxing day quest’anno è stato scarno di partite, con le sole Manchester United e Newcastle a scendere in campo, la sessione invernale di calciomercato in Premier League è pronta a seguire i termini della tradizione. Il tavolo delle trattative riaprirà i battenti giovedì 1 gennaio, con il gong finale fissato per lunedì 2 febbraio 2026. Trentatré giorni di affari in cui le venti sorelle del “campionato più bello del mondo” (così viene definito da appassionati e addetti ai lavori) cercheranno di puntellare le rose per una volata finale che si preannuncia infuocata. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

