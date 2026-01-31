Il Milan non si muove sul fronte uscite. Di Marzio conferma che Nkunku vuole restare, anche se ci sono voci su un possibile addio. L’attaccante francese, infatti, sembra intenzionato a continuare la sua avventura rossonera, nonostante le voci che lo volevano in partenza. Per ora, niente cambiamenti in vista.

Uno dei temi più caldi della della giornata di oggi che riguarda il Milan è il futuro di Christopher Nkunku. Inizialmente il suo futuro sembrava legato all'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese in chiusura in queste ore. La situazione, col passare delle ore è cambiata radicalmente. Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante l'interesse recente della Roma, che segue quello delle scorse settimane del Fenerbahce, e il probabile arrivo di Mateta che rischia di togliergli spazio in campo, Christopher Nkunku non vuole lasciare il Milan. Il francese non sembra essere 'spaventato' dall'arrivo del connazionale, anzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nessuna uscita davanti. Di Marzio: “Nkunku vuole rimanere nonostante Mateta”

Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato e ha ufficializzato l’arrivo di Mateta.

Christopher Nkunku ha confermato di voler restare al Milan.

