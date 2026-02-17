Calciomercato il Milan sfida l’Inter e il Como per il super talento europeo

Il Milan si è mosso rapidamente sul mercato per acquistare un giovane talento europeo, spinto dalla forte concorrenza di Inter e Como. La squadra rossonera ha già inviato i propri osservatori in diverse partite internazionali, cercando di assicurarsi il giocatore prima che altri club possano intervenire. Questo movimento nasce dalla volontà di rafforzare l’attacco con un atleta promettente, che ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori grazie alle sue prestazioni recenti.

Il Milan ha archiviato l'ultima sessione invernale di calciomercato con un solo acquisto per il tecnico Massimiliano Allegri. Dal West Ham è arrivato, subito, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Una spesa esigua: il Diavolo, da qui fino al 30 giugno, verserà soltanto quanto restava di stipendio (1,3 milioni di euro) al bomber classe 1993 per chiudere questa annata. Poi, per l'anno venturo, si vedrà: il Milan potrebbe riscattare il centravanti ex Borussia Dortmund e Werder Brema, facendogli sottoscrivere un accordo triennale (scadenza 30 giugno 2029) oppure rispedirlo a Londra.