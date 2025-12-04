Calciomercato Inter sfida totale per Giovane | anche il Napoli piomba sul talento del Verona Marotta avvisato

Inter News 24 Calciomercato Inter, duello scudetto anche sul mercato: azzurri e nerazzurri si contendono l’attaccante brasiliano del Verona. La corsa per assicurarsi uno dei talenti più cristallini della Serie A si arricchisce di una nuova, pericolosa pretendente. Giovane, l’attaccante brasiliano che sta incantando con la maglia dell’Hellas Verona, non è più solo un obiettivo sensibile dell’Inter. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube dell’esperto Fabrizio Romano, anche il Napoli campione d’Italia in carica si è iscritto con decisione alla lista delle squadre interessate al classe 2003. 🔗 Leggi su Internews24.com

