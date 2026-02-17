Champions League Galatasaray-Juventus 5-2 | disfatta bianconera a Istanbul

Il Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2 a Istanbul, causando una pesante sconfitta per i bianconeri nel primo incontro dei playoff di Champions League. La squadra turca ha dominato fin dall'inizio, segnando tre gol nei primi 45 minuti e mettendo in difficoltà la difesa juventina. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a una partita intensa, con il pubblico locale che ha festeggiato ogni rete.

La Juventus crolla a Istanbul contro il Galatasaray, per 5-2, nel primo atto dei play-off di Champions League. Ai bianconeri non è bastata la doppietta di Teun Koopmeiners che li aveva portati in vantaggio al minuto 32. Da segnalare al 67? l'espulsione di Juan David Cabal, dopo una doppia ammonizione, per una trattenuta su Bar?? Alper Yilmaz. Il difensore colombiano era entrato all'intervallo al posto di Andrea Cambiaso che aveva ricevuto un cartellino giallo. Per i padroni di casa sono andati in gol l'ex Napoli Noa Lang, Davinson Sanchez e Sacha Boey.