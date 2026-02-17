Calcio Foggia se ne va anche il diesse | esonerato Musa

Il direttore sportivo del Foggia, Musa, ha lasciato la squadra a causa dei recenti risultati deludenti. La decisione è stata presa dopo una serie di sconfitte che hanno messo in crisi il progetto dell’attuale gestione. La società sta già cercando di ristrutturare l’organigramma, puntando a rafforzare anche lo staff tecnico, mentre si attende solo l’annuncio ufficiale di Michele Pazienza come nuovo allenatore.

Il club rossonero, in attesa che venga ufficializzato l'ingaggio di Pazienza, ha comunicato la revoca dell'incarico al dirigente classe 1990 L'operazione cambiamento del duo Casillo-De Vitto prosegue. In attesa che arrivi l'ufficialità dell'ingaggio del nuovo tecnico, Michele Pazienza, i due patron sono al lavoro per la ricomposizione dell'organigramma societario, dallo staff tecnico a quello medico. Nelle ultime ore, il cambio di strategia, con la decisione di dare un taglio netto con il passato recente. Si interrompe, dunque, dopo poco più di sette mesi l'incarico del dirigente 36enne nel club rossonero.