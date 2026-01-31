Calciomercato Foggia se ne va Bignami | ufficiale la risoluzione del contratto

Questa mattina il Foggia ha annunciato la rescissione del contratto con Riccardo Bignami. Il centrocampista ha giocato meno di un’ora in tutto con la maglia rossonera, un segnale che la società ha deciso di cambiare rotta. Bignami lascia il club senza grandi presenze in campo, e ora si cerca di capire quale sarà il suo futuro.

Meno di un'ora di gioco totale. A tanto ammonta il contributo sul campo di Riccardo Bignami con la maglia del Foggia. Il difensore classe 2000 da oggi non è più un calciatore rossonero, dopo aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel giugno del 2027. Una parentesi.

