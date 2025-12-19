calcio in lutto se ne va un maestro paese intero in lacrime

Nel calcio europeo è calato un silenzio diverso da quello che precede una grande sfida. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la notizia della scomparsa di Åge Hareide, figura di riferimento per più generazioni di calciatori e allenatori. Il suo nome è legato a una lunga storia di successi, rispetto e professionalità, che hanno lasciato un segno profondo non solo in Scandinavia ma in tutto il movimento calcistico internazionale. Il vuoto lasciato da questo allenatore e prima ancora difensore non riguarda esclusivamente i risultati ottenuti sul campo, ma tocca la dimensione umana di chi lo ha conosciuto da vicino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

