Calcio è Davide ‘Momo’ Montanari il nuovo allenatore dalla Sampierana Ex United Cervia e Savignanese

Davide ‘Momo’ Montanari prende il posto di Gianni Belli come allenatore della Sampierana, dopo aver firmato un contratto che lo legherà alla squadra per questa stagione. La decisione arriva in seguito alla decisione del club di cambiare guida tecnica, puntando sull’esperienza di Montanari, che ha già guidato United Cervia e Savignanese. La società spera che il nuovo tecnico possa portare una svolta ai risultati e migliorare il gioco della squadra.

Lo scorso anno e nella prima parte dell’attuale stagione ha guidato lo United Cervia (Promozione), in precedenza la Savignanese per tre campionati (Eccellenza) e il Del Duca per 10 stagioni La Sampierana, che ha esonerato Gianni Belli, comunica che il nuovo tecnico della prima squadra è Davide ‘Momo’ Montanari. Classe 1967, è stato giocatore (ruolo attaccante) tra le altre squadre della stessa Sampierana (stagione 1992-1993) e del Russi per quattro campionati (tre in serie D con una promozione dall 'Eccellenza), l’avversario di domenica prossima al Campodoni. Nella sua carriera lunga 25 anni, che ha avuto tappe importanti anche fuori dalla Romagna, Montanari ha vinto uno scudetto Primavera con il Cesena e ha annusato la serie C a Ravenna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

