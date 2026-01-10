Calcio Promozione La Reno a Civitella Oggi l’anticipo Cervia United-Bellaria

Nel fine settimana si svolge la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione, con l’anticipo Cervia United-Bellaria a Civitella. In attesa dei recuperi di mercoledì, le gare offrono un’occasione per valutare lo stato di forma delle squadre e proseguire nel percorso stagionale. Un appuntamento importante per appassionati e addetti ai lavori, in un contesto di confronto e crescita del torneo.

In attesa dei recuperi di mercoledì prossimo, il campionato di Promozione manda in scena in questo weekend le gare della seconda giornata di ritorno. Il prologo è costituito dagli anticipi di oggi pomeriggio alle 15. Oltre a Riccione-Misano si gioca un interessante Cervia United-Bellaria. Sulla panchina dei gialloblù – quinti con 28 punti e sempre in corsa per la promozione – farà il proprio debutto il nuovo allenatore Bernacci. Domani, alle 14.30, il San Pietro in Vincoli, 9° a quota 21, darà l'assalto alla Stella San Giuliano, che viaggia al 6° posto con 27 punti a -1 dalla zona playoff. Sono punti pesanti quelli in palio a Civitella di Romagna dov'è di scena la Reno.

