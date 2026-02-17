Bastoni a Sky obbedisce a Marotta e non a Chivu | Sono qui ad ammettere le mie responsabilità mi dispiaccio per il comportamento

Filippo Bastoni ha dichiarato a Sky Sport che le sue recenti azioni sono state influenzate dalle decisioni di Beppe Marotta e non di Chivu. Bastoni ha spiegato di aver agito seguendo le indicazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, ammettendo le sue responsabilità e esprimendo dispiacere per il suo comportamento. La sua presenza in tv ha attirato l’attenzione di molti tifosi e analisti, soprattutto per le parole usate durante l’intervista.

. Bastoni ha parlato a Sky per la prima volta dopo Inter-Juventus: “Si è parlato tanto, anche troppo, ho passato qualche giorno anche per capire. Ho visto che quel che c’è stato, ho sentito un contatto col braccio ma ho molto accentuato, sono qua a prendermi la responsabilità, mi dispiaccio per il comportamento eccessivo, sono un essere umano ha il diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo. Sono stato coinvolto in questo tipo di episodi solo l’altra sera dopo 300 partite, vedrete il solito Bastoni, non sono cambiato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Crans-Montana, il sindaco: «Mi scuso con le famiglie delle vittime, pronto a prendermi le mie responsabilità»Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato pubblicamente per la prima volta la sua decisione in merito a una questione cruciale, esprimendo il suo rammarico e la disponibilità ad assumersi responsabilità.

Crans-Montana, parla il sindaco: «Un errore non scusarmi. Dovessi essere incolpato mi assumerò le mie responsabilità. Piango ogni giorno»Il sindaco di Crans-Montana dice di non voler chiedere scusa per l’incendio che ha causato 40 vittime.

