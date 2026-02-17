Il Modena Cavezzo ha raggiunto la salvezza in Serie A2 di calcio a cinque, anche se non ha sceso in campo nell’ultimo fine settimana. La squadra ha concluso il campionato con cinque turni di anticipo, grazie ai punti accumulati nelle partite precedenti. La posizione in classifica permette ai giocatori di godersi il meritato riposo, mentre la stagione si avvia verso la conclusione.

Pur senza giocare per il riposo nell’ultimo fine settimana, con cinque turni di anticipo il Modena Cavezzo ha già messo in archivio la pratica salvezza in Serie A2. La dodicesima sconfitta su 13 gare del Grifoni ultimo della classe ha infatti regalato alla squadra di Minopoli il primo obiettivo della stagione: gli umbri sono fermi a quota 3 punti, a -16 dai gialloblù, e di qui alla fine devono giocare soltanto 5 gare quindi non possono più agganciare Dudu Costa e compagni che invece sono quinti a quota 19. Dopo la rinuncia a stagione iniziata del Kappabi Potenza Picena, infatti, non ci sono più playout, ma scende solo l’ultima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

