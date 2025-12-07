Calcio a Cinque Mc sbanca Terni La decide Semedo
Colpo grosso del Modena Cavezzo che sbanca 4-3 Terni, sorpassa la Ternana e sale al 5° posto di A2 col secondo successo di fila. La sblocca Dudu Costa su assist di Semedo, poi gli umbri la ribaltano prima del riposo (2-1). Semedo in tap in pareggia, nuovo vantaggio di casa azzerato dalla grande giocata di Raiola (3-3), poi a 4’ dalla fine ancora Semedo in tap in firma il gol da tre punti. In C1 il Montale chiude l’andata sesto dopo l’ottimo 4-4 col Parma secondo (doppio Cellurale, Lamaangad e Degli Esposti ), in C2 alle 14,30 il derby va all’ Emilia sempre quarta che travolge 8-4 il Nonantola grazie a Garofalo (3), Stafa (2), Milioli, Venturelli, Stafa e Boccia, niente da fare per il Sassuolo sconfitto 6-4 a Carpaneto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
