Calci e pugni alla moglie davanti ai figli minori | la donna finisce in pronto soccorso

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenze consumate in casa. Calci e pugni alla moglie, anche davanti ai figli minori. Per le botte ricevute la donna è rimasta ferita ed è finita in pronto soccorso all'ospedale di Fondi.Una segnalazione arrivata al 112 durante l'ultima aggressione ha portato i carabinieri nell'abitazione della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

