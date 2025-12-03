Calci e pugni alla moglie davanti ai figli minori | la donna finisce in pronto soccorso
Violenze consumate in casa. Calci e pugni alla moglie, anche davanti ai figli minori. Per le botte ricevute la donna è rimasta ferita ed è finita in pronto soccorso all'ospedale di Fondi.Una segnalazione arrivata al 112 durante l'ultima aggressione ha portato i carabinieri nell'abitazione della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
