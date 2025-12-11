Calci e pugni alla stazione Il filmato finisce sui social Persona fermata con un coltello

Un episodio di violenza si è verificato nella piazza Marconi davanti alla stazione di Grosseto, attirando l'attenzione sui social dopo la pubblicazione di un video. La rissa ha coinvolto calci e pugni, mentre una persona è stata fermata con un coltello. La zona, nota per episodi di unrest, si conferma scenario di tensioni costanti.

GROSSETO Bagarre nella piazza Marconi che si trova davanti alla stazione di Grosseto, uno dei luoghi dove la violenza regna sovrana a tutte le ore del giorno e della notte. Domenica sera due uomini di origini straniere cominciano a litigare. Sono nell'atrio e dal binario arriva un giovane di origini nordafricane. L'uomo che prima discuteva con un connazionale gli grida: "Vai via". Il giovane, per tutta risposta, gli tira uno schiaffo. Comincia così il minuto e mezzo di video, finito su Instagram. Una lite per la quale è stato chiesto l'intervento dei carabinieri, arrivati pochi minuti dopo. Protagonisti della serata di delirio non sono soltanto i due uomini, ma anche un terzo ragazzo, che ha ripreso la lite con il cellulare.

