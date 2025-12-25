Costa | ‘inaccettabili sanzioni Usa ai funzionari europei’
BRUXELLES – “L’Ue condanna le restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti ai cittadini e ai funzionari europei. Tali misure sono inaccettabili tra alleati, partner e amici. L’Ue difende con fermezza la libertà di espressione, regole digitali eque e la propria sovranità normativa”. Lo afferma il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Anche l’esecutivo Ue,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
