Decreto Ponte Aldo Isi commissario per gli interventi ferroviari tra Calabria e Sicilia

Il governo ha nominato Aldo Isi commissario straordinario per i lavori ferroviari tra Calabria e Sicilia. Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, avrà il compito di seguire i lavori per migliorare il collegamento tra le due regioni. La nomina arriva dopo l’accordo di programma che ha assegnato a Rfi gli interventi necessari. Ora si attende che i cantieri partano e che i lavori si muovano più velocemente.

L'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, è nominato « Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti a Rfi nell'accordo di programma». Lo si legge nella bozza del decreto Ponte approdata in consiglio dei Ministri. Il ruolo strategico per le opere ferroviarie La nomina affida a Isi il compito di coordinare e accelerare la realizzazione delle opere ferroviarie collegate al progetto del Ponte sullo Stretto, considerate fondamentali per rafforzare l'infrastruttura e garantire l'effettiva integrazione tra il collegamento stabile e la rete nazionale.

