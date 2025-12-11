Trucco dell' asilo | è scontro tra Germania e Grecia sulla gestione dei migranti

Nelle recenti settimane, si sono intensificate le tensioni tra Germania e Grecia sulla gestione dei migranti, dopo l'annuncio di un accordo tra Berlino, Roma e Atene. Questo accordo, parte del nuovo patto europeo per le migrazioni, mira a rafforzare la solidarietà e la riforma del sistema d'asilo comune, suscitando discussioni e contrasti tra i Paesi coinvolti.

Nei giorni scorsi, a fronte dell'accordo raggiunto in Europa sui Paesi terzi e sul patto per le migrazioni, che comprende anche il rafforzamento di solidarietà, la Germania ha annunciato un'intesa con con Italia e Grecia che " dimostra l’impegno reciproco a far funzionare la riforma del sistema d'asilo comune ". In quest'intesa sarebbe compreso il rientro dei dublinanti nei Paesi di prima registrazione, a fronte di finanziamenti specifici. Ma ora la Germania ha aperto lo scontro con la Grecia, come riferisce il quotidiano Bild, che non lavorerebbe in maniera cristallina con i migranti ma ne favorirebbe gli spostamenti negli altri Paesi e, in particolare, in Germania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Trucco dell'asilo": è scontro tra Germania e Grecia sulla gestione dei migranti

