La Dc esprime solidarietà alla sindaca di Lugo | Minacciata durante la gestione dell’emergenza maltempo
La Democrazia Cristiana esprime piena solidarietà alla sindaca di Lugo, Elena Zannoni, per le minacce ricevute durante la gestione dell’emergenza maltempo. “Condanniamo senza riserve ogni forma di intimidazione e violenza verbale – afferma Giovanni Morgese, segretario provinciale della Democrazia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Gestione dell’emergenza sul Senio, la Dc: "Servono scelte più chiare e strutturali"
Leggi anche: Gestione dell’emergenza sul Senio, la Dc: "Servono scelte più chiare e strutturali"
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Il capogruppo di minoranza Riace verso il futuro esprime solidarietà al ministro degli Esteri ... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.