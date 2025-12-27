La Dc esprime solidarietà alla sindaca di Lugo | Minacciata durante la gestione dell’emergenza maltempo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Democrazia Cristiana esprime piena solidarietà alla sindaca di Lugo, Elena Zannoni, per le minacce ricevute durante la gestione dell’emergenza maltempo. “Condanniamo senza riserve ogni forma di intimidazione e violenza verbale – afferma Giovanni Morgese, segretario provinciale della Democrazia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Gestione dell’emergenza sul Senio, la Dc: "Servono scelte più chiare e strutturali"

