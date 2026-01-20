Ciclone Harry | devastante maltempo in Sicilia Calabria e Sardegna Allagamenti e mareggiate record

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità. La situazione ha portato alla chiusura di alcune scuole e a interventi di emergenza nelle zone più colpite. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le conseguenze di questo evento atmosferico.

Roma, 20 gennaio 2026 – Allerta rossa per il maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Forti mareggiate e scuole chiuse in molte località. Evacuazioni sulla costa orientale siciliana. Preoccupano in particolare infatti le condizioni del mare: si registrano onde alte più di 8 metri. Il ciclone Harry sta martellando il Sud Italia con la forza annunciata dalle previsioni meteo. Paura nella notte per due pastori in Olgiastra, dati per dispersi e ritrovati in un ovile isolato dopo un'esondazione.

Ciclone Harry sull’Italia: nubifragi e mareggiate, quanto durerà il maltempo - Massima attenzione per il maltempo in Italia con il ciclone Harry arrivato sul nostro Paese con i primi effetti evidenti. newsmondo.it

Il Ciclone Harry oltre alle piogge eccezionali porterà anche nevicate importantissime sull'Etna. I modelli infatti, nelle prossime 24 ore, vedono possibili accumuli anche superiori ai 300 cm sul vulcano. La webcam di Weather Sicily mostra la situazione attuale ai - facebook.com facebook

Con l'intensificarsi della forza del ciclone Harry, forti piogge e raffiche di vento stanno interessando diversi settori della Sicilia, Sardegna e Calabria. Nessun miglioramento prima di giovedì. x.com

