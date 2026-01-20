Maltempo allerta rossa in Sicilia Calabria e Sardegna per il ciclone Harry | nubifragi venti di burrasca e mareggiate

Lunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso. Sono previsti temporali, venti di burrasca e mareggiate sulle isole e nel meridione d’Italia. La Protezione civile monitora attentamente la situazione per garantire la sicurezza delle popolazioni e adottare eventuali misure di prevenzione.

Le notizie di lunedì 19 gennaio sul ciclone Harry. Previsti temporali sulle Isole e sull'Italia meridionale: allerta della Protezione civile sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Scuole chiuse in decine di comuni e servizio ferroviario ridotto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi e venti di burrasca, news in direttaAggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry.

Ciclone Harry, la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni: pioggia, vento e mareggiate. Allerta rossa in Sardegna e SiciliaIl ciclone Harry sta per interessare l’Italia, portando maltempo intenso con piogge, venti forti e mareggiate.

maltempo allerta rossaMaltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna. Allerta rossa in 3 Regioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna. tg24.sky.it

