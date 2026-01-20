Maltempo allerta rossa in Sicilia Calabria e Sardegna per il ciclone Harry | nubifragi venti di burrasca e mareggiate

Lunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso. Sono previsti temporali, venti di burrasca e mareggiate sulle isole e nel meridione d’Italia. La Protezione civile monitora attentamente la situazione per garantire la sicurezza delle popolazioni e adottare eventuali misure di prevenzione.

METEO-ALLERTA ROSSA: SUPER CICLONE MEDITERRANEO CON VENTI DA URAGANO E NUBIFRAGI ILTRE I 300 MM !

Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo martedì 20 gennaio 2026: l'elenco aggiornato dei comuni interessati facebook

Maltempo, allerta rossa in parte di Sicilia, Calabria e Sardegna: scuole chiuse in decine di comuni x.com

