L’Ice peggio del Covid Persone barricate in casa tra spesa a domicilio record e rinuncia alle cure mediche

Durante il periodo più difficile della pandemia, molte persone sono rimaste isolate in casa, affrontando difficoltà come l’aumento delle consegne a domicilio e la rinuncia alle cure mediche. Un esempio è ChongLy Thao, cittadino statunitense di 56 anni, coinvolto in un’operazione dell’Ice a Minneapolis. Questo episodio evidenzia come le misure di sicurezza e restrizioni possano influenzare profondamente la vita quotidiana e la percezione di sicurezza nelle comunità.

ChongLy Thao, un cittadino statunitense naturalizzato di 56 anni, si trovava nella sua abitazione di Minneapolis quando gli agenti dell' Immigration and Customs Enforcement, l' Ice, hanno fatto irruzione con le armi spianate. Nonostante la temperatura esterna di dieci gradi sotto lo zero, è stato ammanettato e trascinato nella neve praticamente nudo. Ha raccontato di aver cercato inutilmente di recuperare i propri documenti d'identità mentre veniva portato fuori, costringendolo a coprirsi con una coperta prelevata dal divano dove dormiva il nipotino di quattro anni. Dopo essere stato fotosegnalato e aver subito il prelievo delle impronte all'interno di un'auto, è stato rilasciato alcune ore più tardi senza alcuna spiegazione.

