Leila, la cagnolina rimasta intrappolata in un tubo di muratura di 50 centimetri, ha subito tre ore di lavori per essere salvata. Un team di soccorritori ha scavato con pazienza per liberarla, riuscendo infine a portarla in salvo.

Avventura a lieto fine, per fortuna, per una canina, Leila, rimasta intrappolata in una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri e liberata dopo diverse ore. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, che, dopo l’allarme ricevuto, sono intervenuti alle 17,40 in via Lungo Gavine per cercare di riportare fuori l’animale. La meticcia, infatti, era rimasta bloccata, dopo circa tre metri, all’interno di un portavia in muratura e non era in grado di uscire. Le operazioni si sono rivelate subito piuttosto complesse anche per via degli ultimi eventi meteo: i vigili del fuoco, infatti, hanno dovuto scavare e rimuovere la terra dall’apertura per proseguire poi con la rimozione della terra accumulata con le più recenti piogge all’interno della tubatura in cemento, restringendo ulteriormente lo spazio a disposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cagnolina intrappolata in un tubo. Tre ore di scavi per portarla in salvo

Un cane è stato salvato dopo essere rimasto incastrato in un tubo a Lunano.

A Sesto Fiorentino, un cane rimasto intrappolato nel fango durante un forte acquazzone ha spinto i soccorritori a scavare per tre ore sotto la pioggia battente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.