Un cane è stato salvato dopo essere rimasto incastrato in un tubo a Lunano. La bestiola è rimasta bloccata per circa un’ora, senza riuscire a muoversi né a tornare indietro. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a liberarla in sicurezza. Ora sta bene e sarà affidata a una famiglia che possa prendersene cura.

Lunano, 02 febbraio 2026 – Era rimasta incastrata all’interno di un tubo, impossibilitata a muoversi e a tornare indietro. Una trappola silenziosa, scoperta solo quando la situazione è apparsa chiara: senza un intervento rapido, per lei non ci sarebbe stata via d’uscita. È questa la vicenda che ha tenuto tutti col fiato sospeso il primo pomeriggio di ieri in località Serra di Piastra, nel comune di Lunano. L’allarme è scattato poco dopo le 15,30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento di Macerata Feltria, chiamati per un soccorso tutt’altro che semplice: liberare un cane rimasto bloccato all’interno di una tubazione, in uno spazio angusto e difficile da raggiungere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cagnolina intrappolata in un tubo, salvata dopo un’ora di lavoro

Una femmina di capriolo è stata recentemente salvata e liberata in collina a San Colombano al Lambro, dopo essere rimasta intrappolata in una casa privata.

