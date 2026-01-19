Perché La Russa jr è stato prosciolto dal reato di revenge porn | Dispiaciuto per la ragazza e risarcimento congruo

La giudice di Milano, Maria Beatrice Parati, ha recentemente dichiarato la cessazione del reato di revenge porn a carico di Leonardo La Russa Jr. Questa decisione si basa sulle motivazioni emerse durante il procedimento, che evidenziano un dispiacere per la ragazza coinvolta e un risarcimento ritenuto congruo. Di seguito, vengono illustrate le ragioni che hanno portato al proscioglimento, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

La giudice Maria Beatrice Parati ha giudicato congruo il risarcimento di 25mila euro offerto da Leonardo Apache La Russa alla giovane donna che lo aveva denunciato per violenza sessuale e revenge porn. Il reato di revenge porn, previsto in passato, è stato dichiarato estinto. La donna ha deciso di impugnare la decisione.

La vicenda che coinvolge uno dei figli del presidente del Senato si chiude senza revenge porn né risarcimento, ma la presunta vittima non accetta facilmente questa conclusione. Dopo mesi di tensioni e polemiche, la situazione rimane complessa e delicata, lasciando molte domande irrisolte e un senso di insoddisfazione.

