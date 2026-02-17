Pisacane | La colpa è di tutti a partire

Pisacane accusa tutti, a partire dalla squadra. Durante il posticipo di Serie A, il Cagliari ha perso 0-2 contro il Lecce, mostrando problemi difensivi e mancanza di compattezza. La sconfitta mette in luce le difficoltà del club e la necessità di intervenire subito.

Nel posticipo della 25esima giornata di Serie A, il Cagliari esce sconfitto 0-2 contro il Lecce: una partita che espone lacune evidenti e richiama la necessità di una risposta immediata in chiave salvezza. L’analisi delle dinamiche del match evidenzia come la gara sia stata decisa da episodi chiave e da una gestione della situazione non all’altezza delle aspettative. La prestazione della squadra è apparsa non all’altezza delle esigenze, caratterizzata da frenesia e imprecisione in fasi decisive. Lo svolgimento della partita è stato influenzato da due calci piazzati che hanno indirizzato l’esito finale, evidenziando una gestione degli episodi non sufficientemente lucida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

