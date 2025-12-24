La tv russa deride l'Europa con uno spot natalizio | Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!
Russia Today pubblica uno spot natalizio con l'intelligenza artificiale per deridere l'Europa: caro bollette, tasse e immigrati? "È tutta colpa di Putin!". La propaganda del Cremlino si prende gioco di noi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La notizia è passata sotto traccia ma, adesso, chi dall'estero intende chiedere la cittadinanza russa o anche solo un permesso di residenza, dovrà andare a combattere in Ucraina. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, attirando così l’attenzione d - facebook.com facebook
