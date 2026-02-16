Cagliari-Lecce 0-2 scatto salvezza per i salentini con i gol di Gandelman e Ramadani

Il Lecce ha vinto 2-0 contro il Cagliari, grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, portando tre punti preziosi nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra di Di Francesco ha dominato il match, giocando con determinazione e creando molte occasioni nel secondo tempo. La vittoria ha rafforzato la posizione dei salentini in classifica, mentre i sardi restano in difficoltà.

Il Lecce sbanca Cagliari e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. I salentini di Di Francesco si impongono 2-0 all'Unipol Domus nel posticipo della 25a giornata di Serie A. Decisive le reti nella ripresa di Gandelman (65?) e Ramadani (76?). In classifica il Lecce, al secondo successo consecutivo, sale a quota 24 e aggancia Genoa e Cremonese. Secondo ko di fila per i sardi di Pisacane che restano fermi a 28.