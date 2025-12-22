Caos sul viale Calabria grosso pino cade sulla carreggiata | traffico in tilt

Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, provocando disagi alla circolazione e creando temporanei rallentamenti nel traffico. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normale viabilità.

Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, causando disagi alla circolazione. La caduta dell’albero potrebbe essere avvenuta forse a causa del maltempo delle scorse. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto gli operatori di Catore che stanno cercando di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

