Caos sul viale Calabria grosso pino cade sulla carreggiata | traffico in tilt
Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, provocando disagi alla circolazione e creando temporanei rallentamenti nel traffico. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normale viabilità.
Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, causando disagi alla circolazione. La caduta dell’albero potrebbe essere avvenuta forse a causa del maltempo delle scorse. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto gli operatori di Catore che stanno cercando di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Grosso masso cade sulla carreggiata: strada chiusa al traffico
Leggi anche: Caos in autostrada: camionista va a sbattere, gasolio sulla carreggiata e traffico in tilt
"Viale della Stazione nel caos completo" - La denuncia è del consigliere comunale di opposizione Ivo Zaccagna, che mette in evidenza una serie di criticità attuali dell’arteria che collega il centro città alla ... lanazione.it
Caos traffico in viale Marconi: lunghe code verso Cagliari https://cityne.ws/4kofy - facebook.com facebook
Caos a Francavilla sabato sera: automobilista sfreccia lungo viale Alcione, provoca un incidente e poi scappa x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.