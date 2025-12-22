Caos sul viale Calabria grosso pino cade sulla carreggiata | traffico in tilt

Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, provocando disagi alla circolazione e creando temporanei rallentamenti nel traffico. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normale viabilità.

