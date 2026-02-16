Camion sbanda sulla A1 a Firenze e invade carreggiata opposta | tratto chiuso per ore e traffico in tilt

Un camion ha perso il controllo e si è scontrato contro il new jersey tra Firenze sud e Incisa sulla A1, causando la chiusura del tratto per diverse ore. L’incidente ha provocato lunghe code e disagi alla viabilità, coinvolgendo numerosi veicoli in transito. La carreggiata opposta ha subito un’invasione parziale, rendendo necessario l’intervento degli agenti per gestire la situazione.

