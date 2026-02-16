Camion sbanda sulla A1 a Firenze e invade carreggiata opposta | tratto chiuso per ore e traffico in tilt
Un camion ha perso il controllo e si è scontrato contro il new jersey tra Firenze sud e Incisa sulla A1, causando la chiusura del tratto per diverse ore. L’incidente ha provocato lunghe code e disagi alla viabilità, coinvolgendo numerosi veicoli in transito. La carreggiata opposta ha subito un’invasione parziale, rendendo necessario l’intervento degli agenti per gestire la situazione.
Camion sbanda in A1, incidente e lunghe code nel fiorentinoIncidente e traffico bloccato sull'A1 nel fiorentino. Alle 13:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello in direzione Bologna, il traffico è bloccato con 5 ... 055firenze.it
Incidente sull'A1: camion intraversato. Chiuso un tratto dell'autostradaIncidente nel pomeriggio sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Incisa e Firenze sud in direzione Roma. Coinvolto un camion intraversato e un auto. Si è resa necessaria la chiusura del tratto in ... 055firenze.it
