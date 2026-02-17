Bus segnalati in arrivo ma poi non passano | Problema di trasmissione dati

A causa di un guasto alla trasmissione dei dati, molti bus Amt segnalati in arrivo non sono mai arrivati alle fermate. In questo periodo, decine di corse vengono cancellate all’ultimo minuto, lasciando i passeggeri in attesa tra confusione e frustrazione.

Nelle ultime settimane si sono registrate numerose soppressioni di corse dei bus Amt, con disagi per i passeggeri. E spesso le corse saltano senza comunicazioni corrette o tempestive agli utenti: anzi, a volte le paline informative indicano mezzi in arrivo che in realtà però non passano. Un disservizio causato da un mix di fattori, tra cui la crisi in cui versa Amt ormai da tempo a cui si aggiunge un problema di trasmissione dei dati delle paline. “L’azienda com’è noto è in difficoltà - riferisce l'assessore alla Mobilità Emilio Robotti - anche per una mancanza di mezzi e pezzi ricambio: la situazione sta migliorando, con 40 mezzi in più”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

