Alle Olimpiadi coi mezzi ma poi c' è il ritardo monstre | più di 30 minuti di attesa per un bus in periferia

Un bus in periferia si ferma con oltre mezz'ora di ritardo, lasciando i pendolari arrabbiati. La pensilina mostra ancora la scritta “Alle Olimpiadi con i mezzi”, ma il display segnala un’attesa di più di 30 minuti per il bus 63. La situazione si ripete spesso, creando disagio tra chi si affida ai mezzi pubblici per muoversi in città.

Sembra un meme, ma è tutto vero. Sul display alla pensilina di una fermata Atm di periferia si legge “Alle Olimpiadi con i mezzi”, ma sopra c'è l'indicazione del tempo d'attesa per il bus 63: “+30 min.”, non esattamente invitante. Più d'uno, a quel punto, tornerebbe sui suoi passi e cercherebbe.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dal 6 al 22 febbraio Milano e Cortina ospitano le Olimpiadi Invernali 2026.

A Palermo, saranno installate trenta pensiline elettroniche alle fermate dell'Amat, dotate di display digitali che mostrano in tempo reale i tempi di attesa e gli orari dei mezzi pubblici.

