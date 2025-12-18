Tumori in Italia i decessi diminuiscono ma al Sud c'è ancora un problema | cosa dicono i dati per il 2025

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, i decessi per tumore mostrano un trend positivo con una diminuzione del 9% prevista per il 2025. Tuttavia, al Sud persistono ancora sfide significative, con molte persone che sono costrette a spostarsi fuori regione per le cure, in particolare per il cancro al seno. Questa disparità evidenzia la necessità di investimenti e miglioramenti nelle strutture sanitarie meridionali.

Immagine generica

I dati per il 2025 segnalano in Italia una riduzione del 9% dei decessi legati al cancro. Al Sud però ancora molte persone si spostano fuori regione per gli interventi legati al tumore della mammella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Tumori, calano i decessi in Italia: la sopravvivenza dopo 5 anni è più alta che in Europa. Ma la tossicità finanziaria è ancora un problema

Leggi anche: Migranti, in Italia calano gli arrivi regolari ma crescono le richieste d’asilo: cosa dicono i dati ISTAT

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

tumori italia decessi diminuisconoTumori, casi stabili in Italia: calano i decessi e cresce l’aspettativa di vita - Presentato a Roma il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2025”: terapie più efficaci, mortalità in calo e prevenzione sempre più decisiva ... rainews.it

tumori italia decessi diminuisconoTumori, calano i decessi in Italia: la sopravvivenza dopo 5 anni è più alta che in Europa. Ma la tossicità finanziaria è ancora un problema - Il nostro Paese ha i dati migliori della media europea, con una sopravvivenza a 5 anni più alta. leggo.it

tumori italia decessi diminuisconoTumori: nel 2025 in Italia 390mila nuovi casi, scendono i decessi - Screening in crescita, ma al Sud più mobilità sanitaria. medicitalia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.