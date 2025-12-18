Tumori in Italia i decessi diminuiscono ma al Sud c'è ancora un problema | cosa dicono i dati per il 2025
In Italia, i decessi per tumore mostrano un trend positivo con una diminuzione del 9% prevista per il 2025. Tuttavia, al Sud persistono ancora sfide significative, con molte persone che sono costrette a spostarsi fuori regione per le cure, in particolare per il cancro al seno. Questa disparità evidenzia la necessità di investimenti e miglioramenti nelle strutture sanitarie meridionali.
I dati per il 2025 segnalano in Italia una riduzione del 9% dei decessi legati al cancro. Al Sud però ancora molte persone si spostano fuori regione per gli interventi legati al tumore della mammella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
